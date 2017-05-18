تأييد حبس متهم شهرا في قضية إهانة شرطي في الحوض الجاف

2017-05-18 - 1:43 م

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي بدر العبدالله، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي، وأمانة سر إيمان دسمال، غيابيا، بسقوط الحق في الاستئناف؛ لعدم حضور المستأنف.

وكانت محكمة أول درجة حكمت غيابيا بحبس المتهم شهرا وكفالة 500 دينار لوقف التنفيذ، وعارض الحكم ولم يحضر، فحكمت في معارضته باعتبارها كأن لم تكن؛ لعدم حضوره.

ووجهت النيابة العامة للمتهم انه في 13 أغسطس/ آب 2013 أهان بالقول الموظف العام الرقيب، وذلك أثناء وبسبب تأديته وظيفته.

وتتحصل الواقعة في قيام المتهم «20 سنة» بإهانة المجني عليه، وذلك أثناء ما كان على واجب عمله بصفته بمركز توقيف الحوض الجاف وعند تفقده عنابر الموقوفين.