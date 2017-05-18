قطر تقول إن ثلاثة عمال توفوا في موقع بناء تابع للجيش

2017-05-18 - 2:15 م

مرآة البحرين (رويترز): ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن ثلاثة عمال توفوا وأصيب عدة عمال آخرين في موقع بناء في قطر التي تواجه ضغوطا لتحسين أوضاع العمال الذين يقومون بتشييد الأماكن التي ستقام عليها بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقالت الوكالة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء نقلا عن وزارة الدفاع‭‭‭ ‬‬‬القطرية إعلانها "وقوع حادث في أحد مواقع الإنشاءات التابعة للقوات المسلحة القطرية أسفر عن وفاة ثلاثة عمال بالإضافة إلى عدد من الإصابات".

ونقلت الوكالة عن الوزارة تأكيدها على "حرصها على الالتزام بأعلى معايير السلامة في جميع منشآتها".

وتعرضت قطر لانتقادات من جماعات حقوقية بسبب انتهاك حقوق العمال وتواجه ضغوطا من الأمم المتحدة لإجراء تغييرات. وقالت قطر إنها تعمل على تحسين الأوضاع.

وتنفي قطر انتهاك حقوق العمال وتقول إنها تنفذ إصلاحات عمالية.

وفي يناير كانون الثاني سقط بريطاني ميتا أثناء عمله في استاد خليفة الدولي بالدوحة في حادث قالت الهيئة المنظمة لكأس العالم بقطر إنها تحقق فيه. وكانت تلك ثالث حالة وفاة في أحد مواقع كأس العالم في العام الماضي.

وصاحبت جهود قطر لأن تصبح أول دولة عربية تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم اتهامات من جماعات حقوقية وعمال بإجبار العمال على العيش في أماكن قذرة والعمل دون الحصول على مياه وحماية من الشمس بشكل كاف.

ويقاضي حاليا رجل من بنجلادش الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب تقاعسه المزعوم عن استخدام نفوذه لضمان معاملة العمال بشكل منصف وذلك بعد قوله إنه تم استغلاله بطريقة فظة أثناء عمله في منشآت كأس العالم بقطر.