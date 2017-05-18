الرئيس السوداني عمر البشير سيحضر قمة الرياض مع ترامب

2017-05-18 - 2:17 م

مرآة البحرين (أ ف ب): أعلن وزير الخارجية السوداني الأربعاء أن الرئيس السوداني عمر البشير، المتهم بارتكاب جرائم حرب وإبادة، سيحضر قمة الرياض التي يشارك فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال إبراهيم غندور للصحافيين في جنيف "أستطيع أن أؤكد أن الرئيس البشير سوف يذهب...إلى السعودية (...) إننا نتطلع إلى تطبيع علاقاتنا مع الولايات المتحدة".

والقمة التي تستضيفها الرياض الأحد ويحضرها قادة عرب ومسلمون، من المتوقع أن تشهد محادثات على مستوى رفيع.

وسيكون ترامب في السعودية بدءا من السبت في أول زيارة خارجية له منذ تسلمه منصبه في كانون الثاني/يناير.

وردا على سؤال حول ما إذا كان البشير سيصافح الرئيس الأميركي قال غندور إنه من المستحيل التنبؤ، لكنه أضاف إن "المصافحة لا تعني كثيرا إذا لم تكن العلاقات (جيدة)".

وتجنب البشير الاعتقال منذ بدء ملاحقته عام 2009 من قبل المحكمة الجنائية الدولية بسبب مزاعم بارتكابه جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الانسانية مرتبطة بالنزاع في دارفور الذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 30,000 شخص.