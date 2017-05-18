السعودية تموّل مشروعات جديدة في البحرين وترفع المبلغ المخصص لاسكاني الجنوبية والرملي

2017-05-18 - 6:46 م

مرآة البحرين: وقعت البحرين والسعودية (الخميس 18 مايو/ أيار 2017) اتفاقيات لتمويل مشاريع جديدة، ضمن خطة المارشال الخليجي الذي أقرته دول مجلس التعاون العام 2011.

وتضمّنت الاتفاقية الأولى توفير التمويل اللازم لتطوير تقاطع شارع خليفة بن سلمان آل خليفة مع شارع عيسى بن سلمان آل خليفة، وذلك بقيمة إجمالية 44.5 مليون دولار.

كما يشمل المشروع توسعة شارع خليفة بن سلمان آل خليفة ليكون 4 مسارات ترتفع إلى 5 عند التقاطع، حيث يمثل هذا الشارع أحد الطرق الرئيسية في البحرين (من حلبة البحرين مرورا بضاحية السيف وينتهي بالمحرق).

وفي ذات السياق تم التوقيع على اتفاقيتين معدلتين لمشروع إسكان المحافظة الجنوبية ومشروع الرملي الإسكاني، وذلك بزيادة قدرها 16.5 مليون دولار في قيمة اتفاقية منحة مشروع إسكان المحافظة الجنوبية التي سبق توقيعها بين الجانبين في 30 ديسمبر 2012، وبذلك تصبح قيمتها الإجمالية 216.5 مليون دولار.

كما وقع الجانبان اتفاقا بزيادة قدرها 5.3 مليون دولار في قيمة اتفاقية منحة مشروع الرملي الإسكاني التي سبق توقيعها بين الجانبين في 14 يونيو 2015، وبذلك تصبح قيمتها الإجمالية 155.3 مليون دولار.