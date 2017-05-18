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صور: الآلاف شيّعوا الشهيد علي عقاقة الذي قتل برصاص النظام السعودي في العوامية
الآلاف من أهالي بلدة أم الحمام شاركوا في تشييع الشهيد علي عقاقة
2017-05-18 - 8:50 م
مرآة البحرين: شيّع الآلاف من أهالي بلدة أم الحمام في القطيف، الشهيد علي محمد كاظم عقاقة، الذي قتل (الجمعة 12 مايو/أيار 2017) برصاص النظام السعودي، أثناء مروره على الطريق العام في العوامية، التي تشهد حصاراً واجتياحاً عسكرياً منذ أكثر من أسبوع.
وخلال التشييع (مساء الثلثاء 16 مايو/أيار 2017) رفع متظاهرون شعارات مناهضة للنظام، ومطالبة بمحاسبة القتلة والمجرمين.
ووفق وسائل إعلام سعودية معارضة، فإن القوات السعودية أطلقت النار مباشرة على الشهيد علي عقاقة قبل أن تقوم إحدى المدرعات بجرف سيارته لأكثر من 600 متر، حيث بقي محاصراً داخلها لساعات، من دون أن يتمكن أحد من الأهالي في إسعافه، حيث فارق الحياة في المستشفى لاحقاً.
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