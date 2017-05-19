رئيس الأمن العام يقول إن 20 شرطيا قتلوا في البحرين منذ 2011

2017-05-19 - 12:03 ص

مرآة البحرين: قال رئيس الأمن العام في البحرين طارق الحسن الخميس (18 مايو/ أيار 2017) إن 20 من عناصر الشرطة قتلوا منذ العام 2011، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية ضبطت العديد من الخلايا المرتبطة بإيران.

وتواجه العائلة الحاكمة في البحرين احتجاجات شعبية واسعة تطالب بإنهاء استحواذها على السلطة، غير أن الأجهزة الأمنية تتهم المحتجين بالعنف والارتباط بجهات أجنبية بينها إيران.

وقال الحسن خلال اجتماع أمني ضم مسؤولين من الخليج وبريطانيا إن أكثر من 3300 شرطي أصيب في هجمات.