العفو الدولية تدعو إلى تحرك عاجل ضد حكم الإعدام بحق ماهر الخبّاز

2017-05-19 - 12:20 ص

مرآة البحرين (خاص): دعت منظمة العفو الدّولية في بيان على موقعها على الإنترنت متابعيها للتعبير عن قلقهم العميق بشأن تأكيد حكم الإعدام بحق ماهر عباس أحمد (الخبّاز) وإلى "حث ملك البحرين على إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق (الخباز) وإعلان وقف رسمي لتنفيذ الإعدامات بغية إلغاء عقوبة الإعدام".

كما دعت المنظمة إلى "مطالبة السّلطات البحرينية بإجراء تحقيق بشأن ادعاءات التّعذيب المُقَدمة من قبل ماهر عباس أحمد وفريق دفاعه"، و"الاعتراف بمسؤولية الحكومة البحرينية بحماية الشعب ومحاسبة مرتكبي الجرائم" مع "التأكيد على حصول ذلك وفقًا للقانون الدّولي والالتزامات الدّولية للبحرين في مجال حقوق الإنسان".

وطلبت المنظمة توجيه الرسائل إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ووزارة الداخلية البحرينية، وإرسال نسخ عنها إلى وزارة العدل والشّؤون الإسلامية قبل 29 يونيو/حزيران المقبل.

وكان ماهر أحمد عباس قد حوكم مع ثمانية أفراد آخرين بمن فيهم ثلاثة من أخوته، وقد حكمت محكمة الاستئناف العليا بتأييد حكم الإعدام بحقه، في قضية مقتل شرطي بالسهلة.

كما قضت المحكمة ذاتها بقبول الاستئناف المقام من فؤاد علي فضل وفاضل عباس بتأييد حكم المؤبد بحقهما، وبمعاقبة كل من محمد عباس أحمد وفلاح علي فضل وإبراهيم عبدالله شبيب وعيسى عبدالله وخليل إبراهيم القصاب ومرتضى عباس أحمد بالسجن 10 سنوات.