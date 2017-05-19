قائد الجيش يستقبل السفير الأمريكي الأسبق رونالد نيومان

2017-05-19 - 12:11 م

مرآة البحرين: استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين خليفة بن أحمد آل خليفة في مكتبه بالقيادة العامة أمس السفير الأمريكي الأسبق لدى المنامة رونالد نيومان بمناسبة زيارته للبلاد.

ورحّب القائد العام لقوة دفاع البحرين بالسفير الأمريكي، منوهًا بجهوده في توطيد التعاون المشترك بين البحرين والولايات المتحدة خلال فترة توليه منصب السفير لبلاده لدى المملكة، وفق ما ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية.

ولنيومان عدد من المقالات الناقدة للنظام على خلفية قمعه للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، كما له عدد من المقابلات الأخرى المدافعة عن النظام البحريني أيضاً.