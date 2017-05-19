أمرٌ ملكي بترقيات وتعيينات قضائية لـ 43 قاضياً

2017-05-19 - 12:15 م

مرآة البحرين: صدر عن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أمر ملكي رقم (29) لسنة 2017 بتعيينات قضائية، شملت 43 قاضياً.

وجاء في الأمر الملكي، أنه يعين وكيلاً في محكمة الاستئناف العليا المدنية، ومحامياً عاماً بدرجة وكيل بمحكمة الاستئناف العليا، كل من:

القاضي صلاح أحمد عباس القطان.

القاضي إبراهيم سلطان إبراهيم الزايد.

القاضي خالد أحمد صالح المدفع.

القاضي عبدالله محمد علي الأشراف.

القاضي مصطفى مصطفى عبدالرحمن حسن.

القاضي يوسف علي صالح إبراهيم.

المستشار وائل رشيد خليفة بوعلاي (محامياً عاماً).

المستشار أحمد محمد علي الحمادي (محامياً عاماً).

المستشار أسامة علي جاسم العوفي (محامياً عاماً).

المستشار نواف عبدالله عبدالعزيز حمزة (محامياً عاماً).

المستشار هارون عثمان يوسف الزياني (محامياً عاماً).

القاضي علي أحمد جمعة الكعبي.

القاضي علي خليفة أحمد الظهراني.

القاضي محمد ميرزا محمد أمان.

القاضي خليفة راشد أحمد مجيران.

القاضي موسى عبدالله محمد الموسى.

القاضي مانع راشد عبدالله البوفلاسة.

القاضي جمعة عبدالله محمد الموسى.

المستشار حسين محمد حسين البوعلي (محامياً عاماً).

القاضي معاذ مبارك محمد العايدي.

المستشار نايف يوسف محمد محمود (محامياً عاماً).

المستشار ممدوح أحمد عبدالله المعاودة (محامياً عاماً).

المستشار فهد سالم عتيق بونوفل (محامياً عاماً).

القاضي حمد بن سلمان بن محمد آل خليفة.

القاضي محمد سعيد ملا العرادي

كما نص الأمر الملكي على أن يعين وكيلاً بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية (الدائرة السنية)، كل من:

الشيخ وليد عبدالمنعم أحمد المحمود.

الشيخ الدكتور عبدالرحمن محمد خليفة الفاضل.

الشيخ الدكتور عبدالرحمن ضرار عبدالرحمن الشاعر.

وتضمن الأمر الملكي، أنه يعين في محكمة الاستئناف العليا الشرعية (الدائرة السنية)، كل من:

الشيخ الدكتور فيصل عبدالله محمد الغرير.

الشيخ حمد سامي الفضل الدوسري.

ونص الأمر الملكي، على أن يعين الشيخ عمر بن دعيج بن عبدالله بن حمود آل خليفة قاضياً بالمحكمة الكبرى الشرعية (الدائرة السنية) من الفئة (أ).

كما نص الأمر الملكي، على أن يعين وكيلاً بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية (الدائرة الجعفرية)، كل من:

الشيخ صلاح عبدالعزيز عبدالله.

الشيخ فيصل جواد علي المشعل.

الشيخ عبدالنبي عباس محمد الحداد.

الشيخ زكريا عبدالله علي الصددي.

كما يعين قاضياً بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية (الدائرة الجعفرية)، كل من:

الشيخ علي جاسم محمد إبراهيم.

الشيخ باقر عيسى عبدالله المحروس.

الشيخ علي عبدالهادي عبدالله خليفة.

الشيخ محمد طاهر سليمان المدني.

إلى جانب ذلك، قضى الأمر الملكي بأن يعين قاضياً بالمحكمة الكبرى الشرعية (الدائرة الجعفرية)، من الفئة (أ) كل من:

الشيخ سليمان الشيخ منصور محمد الستري.

الشيخ سعيد جعفر راشد حماد.

الشيخ مهدي موسى أحمد كاظم.

ونص الأمر الملكي على أن ينقل القاضي محمد جمال محمد سلطان، القاضي بالمحكمة الكبرى المدنية من الفئة (ب) للعمل وكيلاً للنائب العام.