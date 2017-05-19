تعيين مجلس إدارة جديد لطيران الخليج برئاسة وزير الصناعة

2017-05-19 - 12:18 م

مرآة البحرين: أعلنت طيران الخليج مساء أمس الخميس (18 مايو/ أيار 2017) عن تعيين مجلس إدارتها الجديد برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني؛ وبعضوية كل من محمد بن عيسى آل خليفة، وداوود نصيف داوود، وجميل علي المتروك، وعيسى محمد نجيبي، وجان كريستوف دوراند، وجاسم حسن عبدالعال.

ويتم تعيين مجلس إدارة طيران الخليج بقرار من رئيس مجلس التنمية الاقتصادية (ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة)، فيما يتكون مجلس إدارة طيران الخليج من 7 أعضاء، فترة عضويتهم تمتد إلى 3 سنوات.