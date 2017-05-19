2017-05-19 - 12:30 م

مرآة البحرين: أشاد رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان آل خليفة بما أسماه "التغييرات الإيجابية والفهم الجديد للإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب تجاه المنطقة ودولها"، معتبراً أنها "تؤسس لمرحلة جديدة أكثر تفاؤلاً وتعاوناً، وأن الجميع يتطلع وينظر إلى نتائج زيارة الرئيس الأميركي إلى المملكة العربية السعودية بإيجابية على العالمين العربي والإسلامي".

وأضاف لدى لقائه وفداً من مجلس سياسات الشرق الأوسط الأمريكي بقيادة السفير الأمريكي الأسبق في البحرين رونالد نيومان أن "ما نراه من أميركا بقيادة الرئيس ترامب اليوم هو فهم أفضل وتعاون أحسن بعث على مزيد من التفاؤل في المنطقة".