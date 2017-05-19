» أخبار
خليفة بن سلمان يشيد بـ "التغييرات الإيجابية" للإدارة الأمريكية تجاه المنطقة
2017-05-19 - 12:30 م
مرآة البحرين: أشاد رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان آل خليفة بما أسماه "التغييرات الإيجابية والفهم الجديد للإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب تجاه المنطقة ودولها"، معتبراً أنها "تؤسس لمرحلة جديدة أكثر تفاؤلاً وتعاوناً، وأن الجميع يتطلع وينظر إلى نتائج زيارة الرئيس الأميركي إلى المملكة العربية السعودية بإيجابية على العالمين العربي والإسلامي".
وأضاف لدى لقائه وفداً من مجلس سياسات الشرق الأوسط الأمريكي بقيادة السفير الأمريكي الأسبق في البحرين رونالد نيومان أن "ما نراه من أميركا بقيادة الرئيس ترامب اليوم هو فهم أفضل وتعاون أحسن بعث على مزيد من التفاؤل في المنطقة".
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-05-19علماء البحرين يدعون لملء المساجد بالرجال والنساء قبل محاكمة آية الله قاسم
- 2017-05-19وول ستريت جورنال: قادة دول الخليج عرضوا على إسرائيل صفقة لبناء علاقات أقوى
- 2017-05-19تأجيل قضية إلغاء تعيين الرئيس التنفيذي الجديد لغرفة التجارة حتى 12 يونيو للمرافعة
- 2017-05-19تعيين مجلس إدارة جديد لطيران الخليج برئاسة وزير الصناعة
- 2017-05-19أمرٌ ملكي بترقيات وتعيينات قضائية لـ 43 قاضياً
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus