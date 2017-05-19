وفاة عامل هندي بعد مغادرته موقعا لبطولة كأس العالم في قطر

2017-05-19 - 12:49 م

مرآة البحرين (رويترز): قال منظمو بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 يوم الخميس إن عاملا هنديا يعمل في أحد ملاعب البطولة التي تقول جماعات حقوقية إنها شهدت انتهاكات بحق العمال توفي هذا الشهر بنوبة قلبية لا صلة لها بظروف العمل.

وكان جاجديش كومار (54 عاما)، وهو نجار، قد سقط مغشيا عليه في الرابع من مايو أيار بعد حوالي نصف الساعة من مغادرته استاد خليفة الدولي في الدوحة وهو جزء من مجمع رياضي ستفتتحه قطر الجمعة كأول موقع تم تجديده بشكل كامل للبطولة.

وتوفي كومار في المستشفى بسكتة قلبية. ووفقا لتقرير من اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وهي الهيئة المنظمة للبطولة، توفي ثلاثة هنود آخرون يعملون بمواقع لكأس العالم بنوبات قلبية في الثمانية عشر شهرا الماضية.

وقالت اللجنة في بيان بالبريد الالكتروني إن النتائج تظهر أن وفاة كومار ترجع لأسباب طبيعية.

وأصبحت ظروف معيشة وعمل العمال القادمين من الهند ونيبال وبنجلادش والذين يعملون في مشاريع بقيمة 200 مليار دولار لتطوير البنية التحتية لبطولة كأس العالم موضع تدقيق متزايد من جانب جماعات حقوقية تقول إنهم يقيمون في أماكن تفتقر للمواصفات الصحية ويعملون دون الحصول على قدر كاف من المياه والحماية من الشمس.

وتقول قطر إنها تنفذ إصلاحات تتعلق بالعمالة وتعاقدت العام الماضي مع شركة استشارية بريطانية لتقييم ظروف العمل في الملاعب في مسعى لتحسين الشفافية.