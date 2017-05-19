الحشد الشعبي يستولي على قاعدة جوية من داعش في العراق

2017-05-19 - 12:49 م

مرآة البحرين (رويترز): سيطرت فصائل شيعية عراقية مسلحة على قاعدة جوية من مسلحي تنظيم داعش يوم الخميس وهو ما يعطيها موطئ قدم استراتيجيا في الصحراء الواقعة بغرب العراق بينما تتقدم نحو الحدود السورية.

وفي حين تخوض قوات الأمن العراقية النظامية معارك ضارية ضد الجماعة المتشددة داخل الموصل تتقدم قوات الفصائل الشيعية المعروفة باسم الحشد الشعبي ضد التنظيم في شريط قليل السكان إلى الجنوب الغربي.

وفي الأسبوع الماضي شنت قوات الحشد الشعبي هجوما لاستعادة حي القيروان الذي يبعد نحو 95 كيلومترا غربي الموصل.

وتقع قاعدة سهل سنجار الجوية على بعد نحو 65 كيلومترا شرقي الحدود السورية.

وقال كريم النوري القيادي في منظمة بدر "بعد تأهيلها، القاعدة الجوية ستصبح قاعدة مهمة لقوات الحشد ومهبط للطائرات العراقية لنقل السلاح والمقاتلين".

وأضاف قائلا "القاعدة الجوية ستساعد على مطاردة الإرهابيين في الصحراء المفتوحة مع سوريا".

وقالت وسائل إعلام سورية رسمية إن فالح الفياض قائد الحشد الشعبي التقى الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق يوم الخميس وناقش معه تعاونا عسكريا وثيقا ضد داعش على الحدود بين البلدين.