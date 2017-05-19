زورق دورية يمنع مسلحين عراقيين من دخول المياه الكويتية

2017-05-19 - 12:49 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن رجلين أصيبا يوم الخميس عندما واجه خفر السواحل الكويتي وأحبط محاولة زورق عراقي دخول المياه الإقليمية الكويتية.

وذكرت الوكالة أن أربعة رجال مسلحين على متن الزورق العراقي هددوا زورق الدورية بالأسلحة عندما حاول منعهم من الدخول.

وقالت "رجال خفر السواحل تعاملوا على الفور مع هذا الحادث وتمكنوا من السيطرة على الطراد (الزورق) وإلقاء القبض على الأشخاص الموجودين على متنه".

وأضافت أن رجل أمن كويتيا ورجلاً عراقياً أصيبا بجروح طفيفة.

وفي فبراير/شباط تظاهر عدد من العراقيين على الجانب العراقي من الحدود بعد أن اتهم مشرعون حكومة بغداد بالتنازل عن حق الملاحة في ممر خور عبد الله الملاحي بين البلدين إلى الكويت.