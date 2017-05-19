علماء البحرين يدعون لملء المساجد بالرجال والنساء قبل محاكمة آية الله قاسم

2017-05-19 - 4:37 م

مرآة البحرين: دعا علماء البحرين في بيان إلى ملء المساجد في كل مناطق البحرين بالنساء والرجال، ليلة الأحد (21 مايو/ أيار 2017) عشية محاكمة المرجع الزعيم الديني الأعلى آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وقال البيان "سطّر الشعب أروع ملحمة في تاريخ البحرين بأكمله، حيث انبرى دفاعًا عن دينه (...) وبقيَّ مرابطًا متخندقا في أطول اعتصام شعبي في التاريخ الوطني"، في إشارة لاعتصام الدراز.

وتابع البيان "إن استمرار النظام في طغيانه طوال هذه السنين لم يزد الشعب إلا إصرارًا وعزيمةً" ورأى أن "استمرار هذه المحاكمة الباطلة إنما صعّد من عنفوان تلك الإرادة الشعبية".

ودعا العلماء "في ليلة محاكمة المذهب والدين إلى ملء خنادق الدين بالمصلين الفدائيين، فلتمتلىء مساجد البحرين في كل المناطق بالنساء والرجال".

وختم البيان بالقول "كونوا على أتمّ الإستعداد لأيّ لحظة يصدر فيها النداء الشرعي في حال صدور أي حكم جائر، فإن للدين كلمة".