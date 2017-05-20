حجز قضية بحريني متهم بسب أحد القضاة للحكم في 25 مايو

2017-05-20 - 1:43 م

مرآة البحرين: حددت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة، برئاسة القاضي جاسم العجلان، وأمانة سر ثابت الحايكي، 25 مايو/ أيار 2017 للحكم بقضية بحريني (57 سنة) متهم بإهانة القضاء من خلال نشر تسجيلات صوتية على مواقع التواصل يتعرض فيها بالسب لأحد القضاة.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون العامين 2016 و2017 أهان بإحدى طرق العلانية السلطة القضائية بأن قام بنشر تسجيلات صوتية ومرئية تتضمن عبارات وألفاظاً على برامج التواصل الاجتماعي.

وكان خطاب قد ورد من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يفيد بأنه في يوم 5 أبريل/ نيسان 2017 تم تداول تسجيل صوتي على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن إهانات للسلطة القضائية، وعلى نحو ينال من أحد قضاتها وهيئته وسلطاته، بشأن دعوى قضائية وعلى نحو يشكل أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة 216 من قانون العقوبات.

وتم استدعاء صاحب التسجيل الصوتي وقامت النيابة العامة بمواجهته بالمقطع المسجل، والذي استغرق 14 دقيقة و59 ثانية، فاعترف بأنه صاحب الصوت المسجل، وقال إنه من قام بتسجيله كما قام بنشره مع مقاطع أخرى مصورة على «اليوتيوب» وأرسلها عن طريق «واتساب»، وقال إنه فعل ذلك بعد أن أدين في خمس دعاوى قضائية بعضها تتعلق بمطالبات مالية، وبعضها الآخر تتعلق بمطالبات إيجارات لمحلات مملوكة له، وقد استأنف هذه القضايا لكن الاستئنافات رفضت لتقديمها بعد الموعد المقرر قانوناً. وقد تضمن التسجيلات ألفاظاً خارجة عن حدود الأدب وعبارات تتعلق بأحد القضاة ذكره المتهم بالاسم.