الاستئناف: السجن 5 سنوات لمتهمين و3 سنوات لستة آخرين في قضية وضع قنبلة وهمية بسلماباد
2017-05-20 - 1:45 م
مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله بسقوط استئناف مستأنف وتأييد سجن آخر لمدة 5 سنوات، فيما عدلت المحكمة عقوبة 6 آخرين من سجنهم 5 سنوات إلى 3 سنوات بقضية وضع هيكل محاكٍ للمتفجرات بمنطقة سلماباد.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بالسجن 5 سنوات على ثمانية متهمين بوضع هيكل محاكٍ للمتفجرات بسلماباد على الشارع العام وسط إطارات أشعلوا فيها حريقاً، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.
أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 وضعوا وآخرين مجهولين أنموذجاً محاكياً للمتفجرات في الطريق العام تنفيذاً لغرض إرهابي، كما أشعلوا مع آخرين مجهولين عمداً حريقاً في المنقولات وكان من شأن الحريق تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، واشتركوا في تجمهر استخدموا فيه العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وقالت المحكمة في أسباب الحكم إن الجرائم المسندة للمتهمين قد ارتبطت ارتباطًا لا يقبل التجزئة وتقضي بالعقوبة الأشد.
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