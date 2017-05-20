تأييد السجن 5 سنوات لمتهمَين بالتجمهر في النعيم

2017-05-20 - 2:00 م

مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف باعتبار معارضة متهم على الحكم الصادر بحقه كأن لم تكن (أي سجنه 5 سنوات) وتأييد عقوبة أخر بالسجن 5 سنوات بقضية حرق وتجمهر وحيازة «مولوتوف» بمنطقة النعيم.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، حكمت بالسجن لمدة 5 سنوات على 3 متهمين بالتجمهر وإشعال حريق عمداً، وبحبس آخر لمدة 3 سنوات، فيما برأت متهماً آخر مما أسند إليه لعدم كفاية الأدلة.

وأدانت محاكم النظام المتهمين بعد أدانتهم أنهم من الثاني حتى الخامس قاموا بالتجمهر والاعتداء على الشرطة بالمولوتوف في النعيم عصر 14 فبراير/شباط 2014.