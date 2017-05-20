وزير المالية: السلع الغذائية "الأساسية" والأدوية والمستلزمات الطبية معفية من القيمة المضافة
2017-05-20 - 2:08 م
مرآة البحرين: أوضح وزير المالية أحمد بن محمد آل خليفة في رده على نيابي حول تفاصيل ضريبة القيمة المضافة التي تم الاتفاق عليها مؤخرا بين دول مجلس التعاون، والذي سينظره مجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الثلثاء (23 مايو/أيار 2017)، أن «السلع الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية سيتم استثناؤها من ضريبة القيمة المضافة، التي ستفرضها البحرين بمعية بقية دول مجلس التعاون».
وأضاف «تم التوقيع على اتفاقية ضريبة القيمة المضافة، التي تنظم الأطر والمبادئ الرئيسية للنظام الضريبي، من قبل جميع دول المجلس بما فيها مملكة البحرين والتي قامت بالتوقيع عليها بتاريخ 2 فبراير/ شباط 2017، حيث يتم حاليا اتخاذ ما يلزم من الإجراءات اللازمة للمصادقة عليها من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية».
وأكمل «ومن المقرر أن تكون نسبة الضريبة موحدة بين دول المجلس، حيث تم التوصل لهذا الاتفاق مع ممثلي الدول الست على مدى الأعوام الماضية خلال مناقشة الاتفاقية، وسوف تستثنى السلع الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية من الضريبة».
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