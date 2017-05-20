أرامكو السعودية ستوقع صفقات بخمسين مليار دولار مع شركات أمريكية

2017-05-20 - 2:15 م

مرآة البحرين (رويترز): قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية اليوم السبت إن الشركة تتوقع توقيع صفقات قيمتها 50 مليار دولار مع شركات أمريكية يوم السبت في إطار مسعى لتنويع موارد اقتصاد المملكة المعتمد على صادرات النفط.

كان الناصر يتحدث خلال مؤتمر يحضره العشرات من المديرين التنفيذيين للشركات الأمريكية والسعودية بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض.

وأوضح أن من المقرر توقيع 16 اتفاقا مع 11 شركة تشمل مذكرات تفاهم لمشاريع مشتركة. كان مسؤولون قالوا في وقت سابق إن العديد من الاتفاقات هو بلورة لخطط معلنة من قبل.

وقال الناصر "نتوقع أن تعطي الاتفاقات الموقعة اليوم دفعة للتجارة الثنائية بين البلدين" مضيفا أن أرامكو تنفق حاليا 6.5 مليار دولار سنويا على سلع وخدمات من الموردين الأمريكيين.

وقال مسؤولون تنفيذيون إن الاتفاقات تشمل خطة لمجموعة جاكوبز إنجنيرينج بخصوص مشروع مشترك مع أرامكو لإدارة المشاريع في المملكة وخطة لشركة مكديرموت انترناشونال لنقل بعض منشآتها لتصنيع السفن من دبي إلى مجمع جديد لبناء السفن ستشيده أرامكو في السعودية.

وتحدث كبار المسؤولين الاقتصاديين السعوديين مثل وزير المالية ومدير أكبر صندوق سيادي في المملكة عن الطرق التي يعتزمون بها جذب رؤوس الأموال والتكنولوجيا الأمريكية. وقال المسؤولون إنهم يستهدفون الانتهاء من وضع قواعد جديدة للاستثمارات المباشرة من الشركات الأجنبية في غضون 12 شهرا.

وأبلغ وزير الطاقة خالد الفالح المؤتمر "نريد من الشركات الأجنبية أن تنظر إلى السعودية كمنصة للتصدير إلى الأسواق الأخرى."