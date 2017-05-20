السعودية تعترض صاروخاً باليستيا في الرياض عشية زيارة الرئيس الأمريكي
2017-05-20 - 2:17 م
مرآة البحرين (رويترز): قالت جماعة الحوثيين في اليمن يوم الجمعة إنها أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه العاصمة السعودية الرياض وذلك قبيل زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة.
وجاء في بيان أذاعته وكالة الأنباء الرسمية للحوثيين أن الجماعة المتحالفة مع إيران أطلقت صاروخ (بركان1). وقال البيان إن الصاروخ أطلق باتجاه الرياض لكنه لم يذكر تفاصيل.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صاروخا باليستيا أطلقته جماعة الحوثي فوق منطقة غير مأهولة جنوبي الرياض.
وأضافت الوكالة قائلة "تم اعتراض الصاروخ وتدميره بدون أي أضرار".
وستكون الرياض يوم السبت المحطة الأولى في أول جولة خارجية لترامب منذ توليه السلطة في يناير كانون الثاني.
وتدرس إدارة ترامب تعزيز الدعم غير المميت مثل، معلومات المخابرات، للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في تراجع عن سياسة الرئيس السابق باراك أوباما الذي قلص الدور الأمريكي بسبب تزايد الوفيات بين المدنيين.
ومع خشيتها من انتشار النفوذ الإيراني في شبه الجزيرة العربية تقاتل دول خليجية عربية لإنهاء سيطرة الحوثيين على معظم المراكز السكانية في اليمن وإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا إلى السلطة.
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