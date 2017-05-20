» الخليج
رئيس السودان لن يحضر قمة السعودية "لأسباب خاصة"
2017-05-20 - 2:23 م
مرآة البحرين (رويترز): ذكرت وكالة السودان للأنباء يوم الجمعة أن الرئيس عمر البشير لن يحضر قمة ستعقد في السعودية يوم السبت ويشارك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن أول جولة خارجية له.
وقالت الوكالة إن البشير لن يحضر القمة "لأسباب خاصة" دون أن تحدد هذه الأسباب. وأضافت "كلف رئيس الجمهورية مدير مكتبه وزير الدولة برئاسة الجمهورية الفريق طه الحسين بتمثيله في القمة والمشاركة في كافة فعالياتها".
ويوم الأربعاء قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور إن البشير سيحضر القمة التي يشارك فيها قادة دول الخليج العربية.
ويزور ترامب السعودية يوم السبت في أول محطة من جولته الخارجية الأولي التي تشمل إسرائيل ودولا أوروبية.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-05-20وزير إيراني يعلن فوز روحاني بانتخابات الرئاسة بحصوله على 23.5 مليون صوت
- 2017-05-20السعودية وأمريكا تدرجان قياديا بحزب الله في القائمة السوداء
- 2017-05-20السعودية تستقبل ترامب بالمدفعية والطائرات والأضواء
- 2017-05-20السعودية تعترض صاروخاً باليستيا في الرياض عشية زيارة الرئيس الأمريكي
- 2017-05-20أرامكو السعودية ستوقع صفقات بخمسين مليار دولار مع شركات أمريكية
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus