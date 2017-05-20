2017-05-20 - 2:23 م

مرآة البحرين (رويترز): ذكرت وكالة السودان للأنباء يوم الجمعة أن الرئيس عمر البشير لن يحضر قمة ستعقد في السعودية يوم السبت ويشارك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن أول جولة خارجية له.

وقالت الوكالة إن البشير لن يحضر القمة "لأسباب خاصة" دون أن تحدد هذه الأسباب. وأضافت "كلف رئيس الجمهورية مدير مكتبه وزير الدولة برئاسة الجمهورية الفريق طه الحسين بتمثيله في القمة والمشاركة في كافة فعالياتها".

ويوم الأربعاء قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور إن البشير سيحضر القمة التي يشارك فيها قادة دول الخليج العربية.

ويزور ترامب السعودية يوم السبت في أول محطة من جولته الخارجية الأولي التي تشمل إسرائيل ودولا أوروبية.