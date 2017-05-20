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وزير إيراني يعلن فوز روحاني بانتخابات الرئاسة بحصوله على 23.5 مليون صوت
2017-05-20 - 2:40 م
مرآة البحرين (رويترز): قال وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي يوم السبت إن الرئيس الإيراني حسن روحاني فاز بانتخابات الرئاسة بحصوله على نحو 57 بالمئة من العدد الإجمالي للأصوات.
وأضاف في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة "من بين نحو 41.2 مليون صوت في المجمل حصل روحاني على 23.5 ... وفاز بالانتخابات". وتابع أن إبراهيم رئيسي المنافس الأبرز لروحاني حصل على 15.8 مليون صوت.
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