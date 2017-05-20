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ترامب سيجتمع بملك البحرين على انفراد صباح الغد لمدة 20 دقيقة
2017-05-20 - 7:07 م
مرآة البحرين: نشر الصحافي زيد بنجامين، مراسل إذاعة سوا في العاصمة الأمريكية واشنطن، جدولاً للقاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارته للسعودية، التي بدأت منذ صباح اليوم.
وجاء في الجدول الذي نشر باللغة العربية، أن الرئيس الأمريكي ترامب سيلتقي في اليوم الثاني من زيارته للرياض (الأحد 21 مايو/أيار 2017) عدداً من الرؤساء العرب، أبرزهم ملك البحرين وأميري قطر والكويت والرئيس المصري، في لقاءات خاصة.
ووفق الجدول فإنه من المزمع أن يجتمع ترامب بملك البحرين من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 9:20 دقيقة، أي أن الاجتماع سيكون لمدة 20 دقيقة فقط، حيث من المفترض أن يلتقي عند 9:20 أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني.
برنامج الأحد من زيارة ترمب الى #السعودية: قمة خليجية واُخرى عربية إسلامية أميركية. pic.twitter.com/Govi2lRAU6— Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) May 20, 2017
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