البحرين: آلاف الغاضبين في الشوارع عشية النطق بالحكم بحق آية الله قاسم

2017-05-20 - 11:41 م

مرآة البحرين (خاص): تظاهر آلاف الغاضبين في البحرين (السبت 20 مايو/ أيار 2017) عشية جلسة جديدة من محاكمة الزعيم الديني الأعلى آية الله الشيخ عيسى قاسم، من المتوقع أن تكون جلسة النطق بالحكم.

وتحاكم السلطات البحرينية زعيم الغالبية الشيعية في البلاد بتهمة إدارته أموال الخمس وهي فريضة دينية تختص بها الطائفة الشيعة المسلمة.

وخرج المتظاهرون الغاضبون إلى الشوارع في العشرات من المناطق ورددوا هتافات تؤكد على استعدادهم للتضحية دون آية الله قاسم، الذي يمثل أعلى مرجعية دينية في البلاد، ودعم انتفاضة شعبية تطالب بوضع حد لهيمنة الأسرة الحاكمة على السلطة.ورفع المتظاهرون، الذين جابوا الشوارع، صورا للشيخ قاسم، كما رددوا شعارات مناوئة لملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة، الذي سيلتقي غدا صباحا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة السعودية الرياض.

وفي الدراز، حيث يحيط آلاف المعتصمين بمنزل قاسم، شهدت ساحة الاعتصام حضورا كبيرا، ورددوا شعارات بـ "الروح والدم نفديك يا فقيه" و"لن نسلمك".وكان عشرات المعتصمين قد كتبوا وصاياهم للتعبير عن رغبتهم في الموت في الأزقة المحيطة بمنزله حيث تمتلء بالنساء والرجال منذ أن قررت السلطات إسقاط جنسية زعيمهم الروحي يونيو/ حزيران الماضي.