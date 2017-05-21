الحبس سنةً لآية الله الشيخ عيسى قاسم مع وقف التنفيذ ومصادرة الأموال الشرعية وعقارين

2017-05-21 - 8:57 ص

مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني في جلستها عند الساعة الثامنة والربع من صباح اليوم الأحد (21 مايو2017) بالحبس لمدة سنة بحق آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم وحسين القصاب وميرزا الدرازي مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وذلك في القضية المتعلقة بجمع أموال الخمس الشرعية التي صنفتها النيابة العامة أنها جمع أموال من دون ترخيص.

كما فرضت المحكمة غرامة 100 ألف دينار عن كلّ متهم في القضية، إلى جانب مصادرة المبلغ المودع في حساب آية الله قاسم والبالغ 3 ملايين و367 ألف و301 دينار بحريني، ومصادرة العقارين المسجلين للشيخ عيسى قاسم.

وعن التهمة الثانية الموجهة للثلاثة، بأنهم جمعوا أموالاً للأغراض العامة من دون الحصول على ترخيص، إذ قضت المحكمة بغرامة وقدرها ألف دينار بحريني لكل متهم في القضية.

وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أصدر مرسوماً بإسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم في (20 يونيو/ حزيران 2016)، ومنذ ذلك التاريخ تحاصر السلطات الأمنية جميع منافذ الدراز ولا يسمح بالدخول إلا للقاطنين بالمنطقة بنقاط التفتيش.