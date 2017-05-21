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ترامب: في ظل إدارتي لن تشهد علاقتنا مع البحرين أي توتّر
2017-05-21 - 9:42 ص
مرآة البحرين: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاحد (21 مايو/ أيار 2017) إن العلاقات بين الولايات المتحدة والبحرين ستتحسن وذلك بعد لقائه مع عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة أثناء زيارة للسعودية.
وقال ترامب أثناء جلسة تصوير مع ملك البحرين في الرياض "العلاقات بين بلدينا رائعة وإن كان قد شابها بعض التوتر... لكن لن يكون هناك توتر مع هذه الإدارة".
"سنقيم علاقة طويلة المدى جداً. وأتطلع بشدة إلى هذا... فهناك الكثير من القواسم المشتركة".
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