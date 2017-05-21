حركة حق: الحكم ضد آية الله قاسم مهزلة وتورط بأجندات إقليمية

2017-05-21 - 12:50 م

مرآة البحرين: أعربت حركة الحريات والديمقراطية البحرينية حق، عن الإدانة الشديدة للمهزلة وذلك بإصدار قرار سياسي جائر ضد سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم.

وبعد نطق محاكم البحرين بالحكم ضد آية الله قاسم، أصدرت الحركة بيانا شجبت فيه الخطوة التصعيدية التي اتخذتها الحكومة، وفيما يلي نص البيان:

تعبر حركة الحريات والديمقراطية حق عن الإدانة الشديدة للمهزلة وذلك بإصدار قرار سياسي جائر ضد سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، وتعتبر الحركة الاستمرار في استهداف سماحة الشيخ وما يمثله من رمزية وطنية ودينية تعتبر الأكبر في البحرين هو نتاج لتورط النظام في أجندات إقليمية سوف تكلفها الكثير في قابل الأيام.

كما تؤكد الحركة على ضرورة عدم التراخي الجماهيري في التعاطي من استمرار استهداف آية الله قاسم مؤكدة على ضرورة استمرار الاستنفار العام والحضور القوي في الساحات والميادين خصوصاً وأن النظام سلفاً تعدى بإسقاطه لجنسية سماحة الشيخ وتمادى في محاولاته البائسة في تشويه صورة الشيخ الطاهرة والنقية.

وتعتبر الحركة أن هذا القرار الصادر اليوم هو قرار جائر وسياسي وقد صدر عبر محكمة غير معترف بها جملة وتفصيلا وهو مهزلة برسم المجتمع الدولي الذي يصمت عن جرائم النظام.