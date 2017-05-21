"علماء البحرين" يدعون ليوم غضب: تجريم آية الله قاسم والخمس إنكار لمواطنية الشيعة وشراكتهم

2017-05-21 - 1:13 م

مرآة البحرين: أصدر علماء البحرين الشيعة بيانًأ دعوا فيه أبناء الشعب البحريني لرفع الصوت في وجه النظام عاليًا، وأعلنوا فيه اليوم الأحد 21 مايو 2017 يوم غضب بحريني بعدما أقدم عليه النظام من إصدار حكم ضد آية الله الشيخ عيسى قاسم واثنين آخرين، بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ ومصادرة أموال الخمس الموجودة في حسابه، ومصادرة عقارين خاصين لسكن طلبة العلوم الدينية، مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار بحريني.

وجاء نص البيان كالتالي:

‎‏‎إنّ ما أقدم عليه النظام من إدانة وتجريم للفقيه النّزيه التّقي الورع العادل سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم، ووضع اليد على الحقوق الشرعية ومصادرتها والتصرف فيها، هو عدم اعتراف بالطائفة الإمامية في وجودها وعقائدها وفقهها وحرمة مرجعيتها وزعامتها الدينية، وبالتالي هو تهديد لها وإعلان حرب عليها وإنكار لشراكتها وتساويها في المواطنة وما يترتب عليها من حقوق ويلزم منها من واجبات.

‎‏‎وَإِنَّ الخطر محدق والكارثة وشيكة حين لا يمكن للإنسان أن يمارس فرائضه الشرعية ويقوم بخدماته الاجتماعية إلا بإجازة من النظام الجائر الفاسد.

‎‏‎لذلك ودفاعًا عن الدين ومرجعية الطائفة وحق الشعب في تأدية فرائضه، ورفضًا لهيمنة النظام على شعائر الإسلام، فإننا نعلن بأنّ هذا اليوم هو يوم الغضب البحريني، وندعو كافة المؤمنين من أبناء شعبنا الصابر الغيور لأن يرفعوا الصوت عاليًا جدًا في وجه النظام، عبر ملء الساحات حتى يكف عن جنونه إن كان ثمة عقل، وعليكم يا أبناء شعبنا أن تطمئنوا بأن كل مخططات النظام البائسة ستفشل ببركة إيمانكم وصبركم وتوكلكم على الله سبحانه وتعالى.



