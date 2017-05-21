» أخبار
كبار علماء البحرين: إدانة آية الله قاسم صدمة كبرى وتمثل إدانة للطائفة الشيعية
2017-05-21 - 3:49 م
مرآة البحرين: قال كبار العلماء في البحرين إن "محاكمة وإدانة سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم أمر شكل صدمةً كبرى، وهو يمثل محاكمة وإدانة للطائفة ولفرائضها الشرعية، وما تمنينا أن يقف الوطن عند هذا المنعطف بكل تداعياته الصعبة".
ولفت البيان إلى أن آية الله قاسم "يمثل موقعاً متميزاً في وجدان الجماهير"، مشددا على أنّ المساس بفريضة الخمس يشكل تعدياً صارخا على أحكام المذهب.
ودعا السيد عبدالله الغريفي، الشيخ محمد صالح الربيعي، الشيخ عبدالحسين الستري والشيخ محمد صنقور الجماهير "أن تبقى المواقف سلمية".
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-05-21أسوشيتد برس: الحكم الصادر ضد الشيخ عيسى قاسم جنّب السلطات مداهمة منزله
- 2017-05-21الداخلية تطلب من رؤساء مآتم الدراز التدخل لفك الاعتصام حول منزل آية الله قاسم
- 2017-05-21حزب الله: الحكم بحق قاسم في وقت كان ملك البحرين يجتمع بالرئيس الأمريكي لينال حمايته
- 2017-05-21أ.ف.ب: السجن سنة مع وقف التنفيذ لأهم مرجعية شيعية في البحرين والنيابة تنوي استئناف الحكم
- 2017-05-21إيران تدين الحكم الصادر بحق آية الله قاسم
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus