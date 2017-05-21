كبار علماء البحرين: إدانة آية الله قاسم صدمة كبرى وتمثل إدانة للطائفة الشيعية

2017-05-21 - 3:49 م

مرآة البحرين: قال كبار العلماء في البحرين إن "محاكمة وإدانة سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم أمر شكل صدمةً كبرى، وهو يمثل محاكمة وإدانة للطائفة ولفرائضها الشرعية، وما تمنينا أن يقف الوطن عند هذا المنعطف بكل تداعياته الصعبة".

ولفت البيان إلى أن آية الله قاسم "يمثل موقعاً متميزاً في وجدان الجماهير"، مشددا على أنّ المساس بفريضة الخمس يشكل تعدياً صارخا على أحكام المذهب.

ودعا السيد عبدالله الغريفي، الشيخ محمد صالح الربيعي، الشيخ عبدالحسين الستري والشيخ محمد صنقور الجماهير "أن تبقى المواقف سلمية".