إيران تدين الحكم الصادر بحق آية الله قاسم

2017-05-21 - 4:31 م

مرآة البحرين: دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي الحكم الصادر ضد الزعيم الديني الأعلى في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم مبديا قلقه الشديد من مواصلة النظام ما أسماه "أساليبه الأمنية".

وقالت الخارجية الإيرانية "إن السلطات البحرينية اتخذت المقاربة الطائفية من أجل توجيه تهم كاذبة لآية الله قاسم واثنين من المقربين إليه، وتحاول السلطات محاكمة الشعائر الدينية.

وطالب قاسمي الحكومة البحرينية بالالتفات إلى التعامل وإقامة العلاقات مع الشعب بدلا من المواجهة وتقييد حريات الشعب الرئيسية وألا تزيد من تعقيد الاوضاع في البلاد.