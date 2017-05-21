أ.ف.ب: السجن سنة مع وقف التنفيذ لأهم مرجعية شيعية في البحرين والنيابة تنوي استئناف الحكم

2017-05-21 - 8:16 م

مرآة البحرين (أ.ف.ب): حكمت محكمة في المنامة الأحد على رجل الدين الشيعي عيسى قاسم بالسجن مدة سنة مع وقف التنفيذ بعد إدانته "بجمع الأموال بالمخالفة لأحكام القانون" و"غسل الأموال" التي تم جمعها، كما ذكر مصدر قضائي.

كما حكمت عليه بدفع غرامة قدرها مئة ألف دينار بحريني (265 ألف دولار) و"مصادرة الأموال المتحفظ عليها".

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن النيابة تنوي استئناف الحكم.

وفرضت العقوبة نفسها على اثنين من مساعدي الشيخ قاسم هما حسين محروس وميرزا العبيدي.

والشيخ قاسم الذي يعد أهم مرجعية للشيعة في البحرين متهم بأنه أودع في حساب شخصي عشرة ملايين دولار من الأموال التي جمعت. وكان متهما أيضا بالاحتفاظ بمبالغ أخرى لديه وبشراء عقارات بأكثر من مليون دولار.

وقررت السلطات في يونيو/حزيران الماضي إسقاط الجنسية عنه بتهمة "التشجيع على الطائفية والعنف".

ويخضع قاسم للإقامة الجبرية في منزله في قرية الدراز الشيعية قرب المنامة التي تتحكم الشرطة بمداخلها ويقيم أنصاره فيها اعتصاما مفتوحا.

ونظم مئات من أتباعه تظاهرة الأحد في الدراز لإدانة الحكم، كما ذكر شهود عيان.

وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير/شباط 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" قادتها الأغلبية الشيعية التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها سلالة سنية.

وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة منذ قمع الحركة الاحتجاجية ضد أسرة آل خليفة.