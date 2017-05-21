حزب الله: الحكم بحق قاسم في وقت كان ملك البحرين يجتمع بالرئيس الأمريكي لينال حمايته

2017-05-21 - 8:22 م

مرآة البحرين: دان حزب الله الأحد (21 مايو/ أيار 2017) بـ "أشد العبارات" الحكم الصادر بحق الزعيم الديني الأعلى في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وقال الحزب في بيان "حزب الله يُدين بأشد العبارات الحكم الظالم الذي صدر عن السلطات في البحرين بحق آية الله سماحة الشيخ عيسى قاسم. ويعتبر الحكم جريمة جديدة تُضاف إلى سلسلة الجرائم الإنسانية التي ارتكبها النظام بحق الشعب البحريني الصابر والمحتسب، منذ عقود طويلة وخلال الانتفاضة الحالية".

وتابع البيان "إن هذا الحكم الجائر بحق أبرز مرجعية للمسلمين الشيعة في البحرين وبتهمة ممارسة إحدى أبرز الفرائض الدينية ألا وهي استلام أموال الأخماس والزكوات لإيصالها إلى الفقراء والأيتام لهو وصمة عار على جبين هذا النظام في وقت كان الملك يجتمع بالرئيس الأميركي ترامب وينال حمايته المطلقة في مواجهة الشعب المظلوم".

وأضاف "إننا إذ نستنكر ونُدين الحكم الجديد مضافاً إلى القرار الخطير السابق بإسقاط جنسية سماحة الشيخ قاسم فإننا نتوجه إلى الشعب البحراني الصامد الذي هبّ دفاعاً عن مرجعه ودينه وكرامته وحقوقه بالتحية والإكبار مؤكدين أن خيارهم الذي اتخذوه هو الخيار الصحيح والموصل إلى نيل الأهداف بإذن الله".

ودعا البيان "جميع الحكومات المستقلة والشعوب والشخصيات والعلماء من جميع المسلمين لنصرة الشعب البحراني وحمايته لاحقاق الحق ونيل المطالب العادلة".