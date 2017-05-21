الداخلية تطلب من رؤساء مآتم الدراز التدخل لفك الاعتصام حول منزل آية الله قاسم

2017-05-21 - 9:20 م

مرآة البحرين: ذكرت معلومات أن وزارة الداخلية استدعت اليوم الأحد (21 مايو/ أيار 2017) رؤساء مآتم في الدراز وطلبت منهم التدخل لفك الاعتصام حول منزل الزعيم الديني الأعلى آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وأشعرت الداخلية إدارات المآتم بأن الاعتصام "متعب للأهالي وللشرطة"، كما أشعرتهم بحسب الحضور أن الشيخ قاسم لن يتعرض لأذى.

وكانت محكمة بحرينية قد قضت اليوم بالحبس سنة مع وقف التنفيذ بحق آية الله قاسم والشيخ حسين المحروس وميرزا الدرازي وغرامة قدرها 100 ألف دينار.