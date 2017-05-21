البحرين: تظاهرات في عشرات المناطق تندد بالحكم الصادر بحق آية الله قاسم

2017-05-21 - 11:16 م

مرآة البحرين: شهدت البحرين الأحد (21 مايو/ أيار 2017) تظاهرات غاضبة تنديدا بإدانة محكمة للزعيم الديني الأعلى آية الله الشيخ عيسى قاسم بتهمة إدارته فريضة الخمس الشرعية الخاصة بالغالبية من المسلمين الشيعة.

وتظاهر الآلاف مساءً في عشرات المناطق والقرى الشيعية، وردد المتظاهرون شعارات مناوئة لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الذي التقى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض.

وحذّر المتظاهرون من ارتكاب الحكومة مزيد من الخطوات التصعيدية بحق آية الله قاسم، وقالوا إنهم على استعداد للموت دونه.

وأطلقت القوات الرصاص الانشطاري وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، ما أدى لإصابة عدد منهم.

وفي الدراز، حيث يعتصم الآلاف حول منزل قاسم، سارت تظاهرة حاشدة جابت المنطقة، وأكد المعتصمون استمرارهم في الاعتصام، بينما اتصلت الداخلية برؤساء مآتم وطلبت مساعدتهم في فك الاعتصام.