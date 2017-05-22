ظريف يحث ترامب على بحث تفادي تكرار هجمات 11 سبتمبر مع السعودية

2017-05-22 - 4:00 ص

مرآة البحرين (رويترز): قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مقال نشر يوم الأحد إنه ينبغي أن يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء زيارته الحالية للمملكة مع الجانب السعودي سبل تفادي هجوم آخر على غرار هجمات 11 سبتمبر ايلول.

ويقول منتقدو السعودية إن تطبيقها للشريعة الإسلامية يؤجج التطرف السني بل ويذهب البعض إلى اتهام المملكة بالمسؤولية عن هجمات 11 سبتمبر.

وكتب ظريف في مقال نشره الموقع الإلكتروني لشبكة العربي الجديد الإخبارية ومقرها لندن يقول "عليه (ترامب) أن يدخل في الحوار معها حول الطرق الكفيلة بمنع الإرهابيين والتكفيريين من الاستمرار في تأجيج النار على مستوی المنطقة وتكرار أمثال حادث 11 سبتمبر من قبل رعاياها في الدول الغربية".

وأشار ترامب نفسه لأنصاره خلال حشد انتخابي في فبراير شباط 2016 إلى أن المملكة ربما تقف وراء الهجمات. وتنفي السعودية تقديم أي دعم إلى 19 مهاجما، معظمهم من السعوديين، نفذوا هجمات 11 سبتمبر التي أسقطت نحو ثلاثة آلاف قتيل في عام 2001.

وقال "ستعرفون من هو الذي دمر مركز التجارة العالمي في واقع الأمر لأن لديهم أوراقا سرية للغاية. ربما تعرفون أنهم السعوديون حسنا ولكنكم ستعرفون".

لكنه توقف منذ انتخابه عن تصريحاته العلنية الحادة وعلى حسابه على تويتر بشأن السعودية الحليفة المهمة للولايات المتحدة وأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

من ناحية أخرى رفض مسؤول عسكري إيراني كبير دعوة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون للرئيس الإيراني حسن روحاني الذي فاز بفترة ولاية ثانية إلى إنهاء برنامج طهران الصاروخي الباليستي وما وصفه "بشبكتها للإرهاب".

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن البريجادير جنرال مسعود جزائري نائب رئيس هيئة الأركان الإيرانية إن تصريحات تيلرسون "تعكس جهلا بإيران".

وأضاف "تتبع السياسات الدفاعية لإيران وأهدافها توجهات لا يمكن أن تتأثر بأي عنصر".

وقال تيلرسون في مؤتمر صحفي في الرياض يوم السبت "لن أعلق على توقعاتي. لكن نأمل أن تكون تلك هي الأمور التي يمكن لروحاني القيام بها إذا كان يرغب في تغيير علاقة إيران بباقي دول العالم".