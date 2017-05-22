«رويترز» ترامب: العلاقات مع البحرين لن تكون متوترة بعد الآن

2017-05-22 - 12:49 م

مرآة البحرين (رويترز): قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إن العلاقات بين الولايات المتحدة والبحرين ستتحسن وذلك بعد لقائه مع ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أثناء زيارة للسعودية.

وقال ترامب أثناء جلسة تصوير مع ملك البحرين في الرياض "العلاقات بين بلدينا رائعة وإن كان قد شابها بعض التوتر.. لكن لن يكون هناك توتر مع هذه الإدارة.

"سنقيم علاقة طويلة الأجل جدا. وأتطلع بشدة إلى هذا.. فهناك الكثير من القواسم المشتركة".

وقرر البيت الأبيض بعد تولي ترامب الرئاسة المضي في صفقة بيع 19 طائرة من طراز إف-16 والمعدات الخاصة بها إلى البحرين مقابل خمسة مليارات دولار وهي الصفقة التي تم تعليقها في العام الماضي بسبب مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان.

وفي عام 2011 وبمساعدة دول خليجية نجحت البحرين في إخماد احتجاجات تستلهم "انتفاضات الربيع العربي" قادتها الأغلبية الشيعية في المملكة للمطالبة بمزيد من الحقوق.

وتتهم الحكومة عناصر في المعارضة بالسعي للإطاحة بها بمساعدة من إيران.

وقال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة لرويترز الشهر الماضي إن ترامب تفهم بشكل أفضل من سلفه باراك أوباما التهديدات الإيرانية التي تواجهها دول الخليج المتحالفة مع الولايات المتحدة.