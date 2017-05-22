2017-05-22 - 12:55 م

مرآة البحرين: قال أمير حسين عبداللهيان مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني أن الحكم الصادر بحق آية الله الشيخ عيسى قاسم ستكون له تبعات غير حميدة في البحرين ومن شأنه تأزيم الوضع وتعقيده.

وأضاف أن قاسم لا يتعلق بالبحرینیین فقط لذلك فإن الأحكام القضائية الصادرة بحق هذا العالم الدینی الجلیل لا تسهم في تسوية مشاكل البحرین الداخلیة وإنما ستجعل الظروف أكثر تعقيدا.

وأردف "اعتماد الحوار السیاسی المنصف هو السبیل الوحید لخروج البحرین من الأزمة وعلی الحكومة البحرینیة أن تعتمد على شعبها في حل أزمتها الداخلية بدلا من الاعتماد على الأجانب".