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البحرين: مزاد إلكتروني على 30 رقماً مميزاً للسيارات يحصد 275 ألف دينار فقط
2017-05-22 - 1:17 م
مرآة البحرين: أقفل مساء أمس الأول السبت المزاد الإلكتروني الأول من نوعه في البحرين على أرقام لوحات السيارات المميزة من الفئة الجديدة والذي امتد على فترة أسبوعين، وشملت المزايدة 30 رقماً مميزاً، بتنظيم من شركة مزاد (التابعة لشركة ممتلكات)، بالتعاون مع الشركة العربية للمزادات.
وحقق المزاد مبلغ 257.190 ديناراً، حصيلة بيع 30 لوحة مميزة، وفق ما قال الرئيس التنفيذي لشركة مزاد، طلال العريفي.
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