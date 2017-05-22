حزب الله يصف الإدارة الأمريكية بالمجنونة أثناء زيارة ترامب للسعودية

2017-05-22 - 1:27 م

مرآة البحرين (رويترز): وصف مسؤول بارز في جماعة حزب الله اللبنانية أدرجته واشنطن والرياض في القائمة السوداء لمكافحة الإرهاب الإدارة الأمريكية "بالمعاقة والمجنونة" يوم الأحد أثناء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية في أحدث هجوم لفظي للجماعة ضد الولايات المتحدة.

وقال هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي لجماعة حزب الله التي تدعمها إيران إن واشنطن لن تتمكن من إلحاق أي ضرر فعلي بالجماعة.

وأضاف في بيان أن "أمريكا التي تأتي بكل هذا الحقد والحصار الذي تستهدف فيه منطقتنا وبلداننا وأوطاننا ومجتمعاتنا هو دليل على أنها أصبحت أضعف بكثير مما كانت عليه في السنوات والعقود الماضية".

وقال "هذه الإدارة الأمريكية المعاقة والمجنونة بقيادة ترامب لن تتمكن من المقاومة ولن يحصلوا على شيء وما سيحصلون عليه هو المزيد من الصراخ الإعلامي"، مضيفا أن حزب الله سوف تبقى "في الأرض ثابتة راسخة بعزم أقوى مما مضى" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقالت السعودية، خصم إيران اللدود، يوم الجمعة إنها أدرجت صفي الدين في القائمة السوداء. كما أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية في قائمتها السوداء لمكافحة الإرهاب قبل سفر ترامب إلى الرياض وتوقيع اتفاق أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار مع السعودية.

وفي فبراير/شباط وصف السيد حسن نصر الله زعيم حزب الله ترامب بالأحمق.

وزاد التوتر بين حزب الله وإسرائيل منذ تولي ترامب السلطة وتبنيه موقفا متشددا من إيران. وكانت حرب قد نشبت بين حزب الله وإسرائيل في عام 2006.

وتعتبر إسرائيل والولايات المتحدة حزب الله منظمة إرهابية.