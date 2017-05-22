2017-05-22 - 1:33 م

مرآة البحرين (رويترز): قال مسؤول إماراتي بارز يوم الأحد إن إعادة انتخاب الرئيس الإيراني المعتدل حسن روحاني قد تكون فرصة كي تعيد طهران ضبط "علاقاتها المضطربة" مع جيرانها.

وتوترت العلاقات بين دول الخليج ومن بينها الإمارات بسبب مخاوف من تدخلات إيران في شؤون دول عربية بما في ذلك سوريا واليمن وتأجيج اضطرابات وتوترات طائفية. وتنفي طهران هذه الادعاءات.

وتغلب روحاني على منافسه الأساسي إبراهيم رئيسي القاضي المحافظ في انتخابات رئاسية جرت يوم الجمعة وحصل على أكثر من 57 بالمئة من الأصوات.

ولم يتضح على الفور إن كان تصريحات أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية تعكس أي تغير في وجهات نظر دول عربية في إيران. وحظيت انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطهران باستحسان في قمة للزعماء العرب والمسلمين في الرياض يوم الأحد.

وفي تغريدة على تويتر تعليقا على فوز روحاني قال قرقاش "بإعادة انتخاب روحاني نأمل في أن تعيد إيران ضبط علاقاتها المضطربة بجاراتها. على طهران ألا تهدر فرصة أخرى".

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون في الرياض يوم السبت إن الانتخابات الرئاسية الإيرانية شأن داخلي وأضاف "نريد أن نرى أفعالا لا أقوالا" من إيران.

وهنأ الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت روحاني بإعادة انتخابه.

والإمارات شريك تجاري أساسي مع إيران لكنها خفضت العام الماضي من درجة العلاقات الدبلوماسية مع طهران بعد أن قطعت السعودية علاقاتها معها إثر مهاجمة محتجين غاضبين من إعدام رجل دين شيعي في المملكة البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران.