وزير الطاقة السعودي يزور العراق لبحث تمديد خفض الإنتاج
2017-05-22 - 1:46 م
مرآة البحرين (رويترز): قال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية إن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح سيزور العراق يوم الاثنين لمناقشة تمديد خفض الإنتاج الذي تقوده أوبك مع نظيره العراقي.
تجتمع الدول الأعضاء في منظمة أوبك في فيينا في 25 مايو أيار لبحث تمديد تخفيضات الإنتاج التي جرى الاتفاق عليها في ديسمبر كانون الأول الماضي بين أوبك و11 دولة من خارجها من بينها روسيا.
وتضغط السعودية من أجل تمديد التخفيضات حتى مارس آذار.
وهذه هي المرة الأولى في ثلاثة عقود التي يزور فيها مسؤول سعودي كبير بقطاع الطاقة بغداد.
وقال جهاد إن الوزيرين سيناقشان تعزيز العلاقات الثنائية وقرار أوبك المقبل من أجل تعزيز الأسعار العالمية وتقليل تخمة المعروض في سوق النفط العالمية.
وأضاف أن الوزيرين سيعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين.
وفي الأسبوع الماضي قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن بغداد تؤيد تمديد الاتفاق الحالي لكنه لم يحدد المدة. وسبق أن أعلن وزير النفط جبار اللعيبي أن العراق يدعم التمديد لمدة ستة أشهر.
تريد أوبك خفض مخزونات الخام العالمية إلى متوسط خمسة أعوام لكنها وجدت صعوبة في الوصول لهذا المستوى. وتحوم المخزونات حول مستويات قياسية مرتفعة لأسباب منها زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة غير المشاركة في الاتفاق.
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