العلامة النابلسي: الحكم الصادر بحق آية الله قاسم لم يبق مجالاً للمهادنة

2017-05-22 - 1:51 م

مرآة البحرين: وصف رجل الدين الشيعي اللبناني البارز الشيخ عفيف النابلسي الحكم الصادر من السلطات البحرينية بحق آية الله الشيخ عيسى قاسم بأنه "باطل".

وفي بيان له قال النابلسي أن بيانات الإدانة لم تعد تكفي ضد هذا النظام الذي لم يغير في سلوكه البوليسي بوصة واحدة ولم يُدخل تعديلاً ولو طفيفاً على تفكيره الأرعن، بل ذهب إلى التصعيد مع الشعب من خلال هذا الحكم الذي لا يصدر إلا عن طغاة.

وأضاف "نحن نقول إن هذا النظام أوقد ناراً تحت كرسيه المهترئة، ولا تنفعه ساعتئذٍ إطفاءات الممالك الهشة من حوله".

وختم بالقول إن "الشعب البحريني مطالب اليوم أن يقف وقفة الرجال الشجعان، وقفة بدرية خيبرية كربلائية لحماية وجوده وشريعته وخطه الإيماني الأصيل. فعندما يُحكم على رمزه فإنما يُحكم على الشعب بأسره وبالتالي ما عاد هناك من مجال للمهادنة فالشر لا يواجه إلا بالمقاومة والقوة" على حد تعبيره.



العلامة الشيخ عفيف النابلسي