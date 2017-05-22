رابطة الشغيلة وتيار العروبة في لبنان يستنكران الحكم الجائر بحق آية الله قاسم

2017-05-22 - 1:54 م

مرآة البحرين: أعربت قيادتا "رابطة الشغيلة" وتيار "العروبة للمقاومة والعدالة الاجتماعية" عن إدانتهما واستنكارهما للحكم الجائر الذي أصدرته سلطات البحرين ضد آية الله الشيخ عيسى قاسم.

ورأت القيادتان في بيان مشترك أن قمة الرياض مع الرئيس الأمريكي ترامب أعادت "شد عصب تحالف الأنظمة الرجعية، ودفعها إلى مواصلة جرائمها وإرهابها، وهو ما تجسد في مسارعة النظام الملكي في البحرين إلى إصدار حكمه القمعي بحق الشيخ عيسى قاسم الذي يدعو إلى الإصلاح ونبذ الفتنة، في محاولة لإرهاب الانتفاضة الشعبية السلمية والنيل من رموزها".

وفي ختام بيانهما أكدتا على أن "الرد العملي على قمة التخاذل والاستسلام والتبعية وما نتج عنها إنما يكون بالمزيد من الالتفاف حول محور المقاومة ودعم ومساندة الانتفاضة في فلسطين المحتلة" على حد قولهما.



