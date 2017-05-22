رئيس الوزراء الإسرائيلي يتمنى أن يأتي اليوم الذي يزور فيه السعودية

2017-05-22 - 6:33 م

مرآة البحرين: تمنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين (22 مايو/ أيار 2017) أن يأتي اليوم الذي يستطيع فيه زيارة السعودية.

وذكر عبر حسابه على تويتر وهو يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "سيدي الرئيس ترمب، طرتم من الرياض إلى تل أبيب. نتمنى أنه سيأتي يوم حيث سيستطيع رئيس وزراء إسرائيل أن يطير من تل أبيب إلى الرياض".

وكان الرئيس الأمريكي ترامب وصل إلى تل أبيب قادما من السعودية بعد زيارة استغرقت يومين، جرى خلالها توقيع صفقات عسكرية وتجارية بلغت نحو 380 مليار دولار.