أسوشيتد برس: دوي إطلاق نار مع اقتحام الشرطة البحرينية موطن الشيخ عيسى قاسم ومقتل متظاهر

2017-05-23 - 11:23 ص

مرآة البحرين (خاص): قالت وكالة أنباء أسوشيتد برس إنّ الشرطة البحرينية اقتحمت، باستخدام الغاز المسيل للدموع ورصاص الشوزن، صباح اليوم الثلاثاء قرية تشهد اعتصامًا متواصلًا منذ أشهر دعمًا لرجل دين شيعي بارز كانت الحكومة البحرينية قد أسقطت جنسيته.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد نشرت تغريدة على حسابها على تويتر في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، قالت فيها إن العملية التي تستهدف الدراز تأتي "لفرض الأمن والنظام العام". ووصفت المنطقة بأنها "مأوى لمطلوبين في قضايا أمنية وهاربين من العدالة".

ولم يتضح من الذي تستهدفه هذه الحملة في الدراز، موطن الشّيخ عيسى قاسم. ولم تقدم السّلطات أي تفاصيل أخرى، بحسب الوكالة.

وتداول النّشطاء مقاطع وفيديوهات عبر الهاتف تظهر شبابًا يرمون الحجارة ويصعدون على ظهر ناقلة جنود مصفحة. ويمكن سماع دوي إطلاق النار في حين يظهر الدخان الأبيض الناجم عن قنابل الغاز المسيل للدموع في الهواء.

وتأتي هذه العملية في أعقاب حكم صادر عن المحكمة يوم الأحد بحق الشيخ عيسى قاسم بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ ومصادرة الأصول التابعة له وللمؤسسة التابعة له. وقد صدرت أحكام مماثلة بحق اثنين من معاونيه.

الشرطة حاصرت الدراز، موطن الشيخ عيسى قاسم، منذ أشهر، وأحكمت قبضتها على منافذها. ومن الممكن ترحيله في أي وقت بعد أن أسقطت السلطات جنسيته في يونيو/حزيران الماضي على خلفية اتهامات بأنه يؤجج التطرف. وينفي مناصروه هذه المزاعم ويدعون أن محاكمته ذات دوافع سياسية.