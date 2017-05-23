البحرين: استشهاد الشاب محمد كاظم زين الدين على يد قوات الأمن بالدراز

2017-05-23 - 11:36 ص

مرآة البحرين: استشهد الشاب محمد كاظم محسن زين الدين (39 عاماً) بعد إصابته بطلقات نارية من قوات الأمن التابعة للداخلية، أثناء اقتحامها بلدة الدراز التي يعتصم فيها الآلاف عند منزل الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وقال نشطاء أن الشاب محمد زين الدين وهو ناشط بيئي، أصيب بعدد من رصاص الشوزن في جسمه، خلال مواجهات بين محتجين وقوات الأمن التي اقتحمت ساحة الاعتصام، واعتقلت العشرات.

وقال مصدر أن ما لا يقل عن 100 مواطن أصيبوا في العملية التي أعلنت الداخلية بدءها عند التاسعة من صباح اليوم، ويعتقد أن هناك حالتين حرجتين على الأقل في صفوف المتظاهرين.

والشهيد زين الدين، هو الثاني الذي قتل على يد قوات الأمن في ساحة الاعتصام عند منزل آية الله قاسم، بعد الشاب مصطفى حمدان الذي قتل بالرصاص الحي قبل أشهر، خلال هجوم أمني على المعتصمين.

ويعتصم الآلاف من المواطنين عند منزل آية الله قاسم احتجاجاً على إسقاط جنسيته في 20 يونيو/حزيران 2016، فيما فرضت الداخلية حصاراً خانقاً على البلدة التي يقطنها أكثر من 20 ألف مواطن.