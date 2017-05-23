رويترز: قوات الأمن البحرينية تبدأ عملية في مسقط رأس آية الله عيسى قاسم
2017-05-23 - 11:50 ص
مرآة البحرين (رويترز): قالت وزارة الداخلية في البحرين إنها بدأت عملية أمنية يوم الثلاثاء في قرية الدراز مسقط رأس رجل الدين الشيعي البارز آية الله عيسى قاسم والتي يعتصم بها أتباعه.
وأظهرت الصور التي تداولها النشطاء على الانترنت اصطفاف ما لا يقل عن 10 عربات مصفحة للشرطة، ومحتجين ملثمين يغلقون الطرقات بالألواح وكتل الجمر.
كما أظهرت الصور التي لا يمكن التحقق منها على الفور من قبل رويترز إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع من قبل الشرطة.
وتأتي الحملة النادرة في قرية الدراز في أعقاب صدور حكم بسجن قاسم لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاثة أعوام بتهم تتعلق بجمع أموال فريضة الخمس الخاصة بالطائفة الشيعية، والذي اعتبرته السلطات جمعاً للأموال دون ترخيص.
وقالت الوزارة على حسابها الرسمي على تويتر "بدأت صباح اليوم تنفيذ عملية أمنية بقرية الدراز بهدف حفظ الأمن والنظام العام وإزالة المخالفات القانونية... التدخل الأمني جاء لفرض الأمن والنظام العام بعدما أصبح الموقع مأوى لمطلوبين في قضايا أمنية وهاربين من العدالة".
وكانت البحرين قد قمعت في العام 2011 انتفاضة أطلقها الشيعة المطالبين بإصلاحات تمنحهم صوتًا أكبر في الدولة التي يحكمها المسلمون السنة. وتنفي البحرين وجود أي تمييز.
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