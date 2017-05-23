2017-05-23 - 11:56 ص

مرآة البحرين: أطلقت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى الجمعيات السياسية المعارضة في البلاد، نداء عاجلاً للمجتمع الدولي، للتحرك من أجل وقف ما وصفته بـ "المجزرة" التي تحصل في البحرين الآن.

وفي بيان لها دعت الوفاق "كل العالم والمجتمع الدولي وكل المؤسسات والقوى والشخصيات" للضغط على البحرين لوقف المجزرة التي تحصل في الدراز.

وقالت إن قوات النظام "تقتحم بأعداد وعتاد كبير جداً منطقة الدراز وتستخدم كل الأسلحة المحرمة ضد المدنيين العزل وتمارس أبشع صور الإرهاب والقمع"، مشددة على أن "هذه الدماء التي تنزف أمام مرأى العالم تحتاج إلى موقف عاجل وشجاع حتى لا يستمر هذا النزف".

وختمت الوفاق بيانها بتحميل "العالم كل ما يجري وسيجري لهذا الشعب الأعزل جراء سياسة الإرهاب والبطش المستخدم" على حد قولها.