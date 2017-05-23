البحرين: قتيل وعشرات الجرحى في الهجوم على الدراز... وقوات النظام تحاصر منزل الزعيم الروحي للشيعة

2017-05-23 - 12:40 م

مرآة البحرين (خاص): هزّت البحرين اضطرابات أمنية عميقة صباح اليوم بعد إقدام السلطات على اقتحام قرية الدراز، مسقط رأس الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية في البلاد، آية الله الشيخ عيسى قاسم، والتي تشهد اعتصاما مفتوحا منذ إسقاط جنسيته قبل 11 شهرا.

ورغم الأنباء المتضاربة عن أهداف هذا الهجوم، فلا تزال قوات أمنية تتواجد عند باب منزل قاسم، في حين استخدمت الجرافات لإزالة مظاهر الاعتصام حول منزله.

وقتل متظاهر أصيب خلال العملية الأمنية الواسعة، التي نفذتها قوات متعددة، هاجمت المعتصمين في الدراز بالأسلحة الآلية ورصاص الشوزن وقنابل الغاز. كما سجّلت إصابة عشرات المتظاهرين بجروح، بعضها خطيرة.

ولم تستطع سيارات الإسعاف الوصول إلى الدراز، في حين أظهرت صور مواطنين يحاولون حمل مصاب على نقّالة لتلقي العلاج.

وأظهرت صور مواطنين شبّان ومسنّين يسبحون بدمائهم، كما سجّلت لقطات لمحتجّين يحاولون تسلق مدرعات أمنية لمنعها من التقدّم تجاه منزل الشيخ عيسى قاسم.

وعمّت الفوضى على طول شارع البديع بعد أن أغلقت السلطات الأمنية مدخله الرئيس، عند دوار القدم، وانتشرت فيه قوات متعددة. وبالإضافة إلى الدراز تقع على الشارع أكثر من 20 قرية، ويقطنه أكثر من 125 ألف مواطن.

وأعلنت الداخلية بشكل رسمي إغلاق شارع البديع، وطلبت من الناس عدم دخول الشارع لحين استتباب الأوضاع، وارتياد طرق أخرى، في حين وجّهت وزارة التربية المدارس في الدراز إلى تسريح طلابهم.

ووصفت وزارة الداخلية البحرينية ما يجري بأنه عملية أمنية لحفظ النظام وإزالة المخالفات في الدراز، وتجنبت في كل تصريحاتها الإشارة إلى الإصابات بين صفوف المتظاهرين، فضلا عن مقتل أحدهم.

يأتي ذلك بعد يومين من صدور حكم ضد قاسم بالسجن عاما واحدا مع وقف التنفيذ، وتسديد غرامة بقيمة 100 ألف دينار، بعد إدانته بجمع أموال "الخمس" دون ترخيص.

ومنذ إسقاط الجنسية عن الشيخ قاسم، الذي يمثل المرجعية الدينية العليا للشيعة في البحرين، أقام آلاف المواطنين اعتصاما مفتوحا حول منزله بالدراز، في حين فرضت الأجهزة الأمنية حصارا شديدا على القرية وأحاطت بعض مداخلها بنقاط التفتيش، في حين أغلقت كليا المداخل أخرى.

ووصف ناشطون بحرينيون ما يجري بأنه استباحة للدراز، في حين قالت جمعية الوفاق عنه بأنه "مجزرة".